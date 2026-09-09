Sosyal medyada 'Vanlı iş insanı' paylaşıldı, Ümraniye'de gözaltına alındı!
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri, sosyal medyada dolaşıma giren paylaşımlar üzerine inceleme başlattı. Görüntülerde yer alan 1965 doğumlu Ali Haydar Kurum'un güveni kötüye kullanma, kasten yaralama ve öldürmeye teşebbüs dâhil 11 ayrı adli kaydı olduğu tespit edildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla Ümraniye'de gözaltına alınan Kurum, Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.
Başsavcılık Soruşturma Başlattı
Sosyal medya platformlarında paylaşılan ve tepkiye yol açan görüntüler üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı adli süreç başlattı. Yürütülen soruşturma kapsamında şüpheli Ali Haydar Kurum hakkında Türk Ceza Kanunu'nda yer alan "Türk milletini, Türkiye Cumhuriyeti Devletini, devletin kurum ve organlarını aşağılama" suçlamasıyla gözaltı kararı verildi.
Ümraniye'de Yakalandı
Emniyet güçlerince yürütülen teknik ve fiziki takibin ardından şüphelinin adresine operasyon düzenlendi. Şüpheli Ali Haydar Kurum, Ümraniye'deki adreste gözaltına alındı.
Emirhan Ceylan Takvim.com.tr Güncel