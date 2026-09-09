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Emniyet güçlerince yürütülen teknik ve fiziki takibin ardından şüphelinin adresine operasyon düzenlendi. Şüpheli Ali Haydar Kurum, Ümraniye'deki adreste gözaltına alındı.

Sosyal medya platformlarında paylaşılan ve tepkiye yol açan görüntüler üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı adli süreç başlattı. Yürütülen soruşturma kapsamında şüpheli Ali Haydar Kurum hakkında Türk Ceza Kanunu'nda yer alan "Türk milletini, Türkiye Cumhuriyeti Devletini, devletin kurum ve organlarını aşağılama" suçlamasıyla gözaltı kararı verildi.