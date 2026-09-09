Samsun'da aileyi taşıyan otomobil şarampole yuvarlandı: Asiye Kaya hayatını kaybetti, 3 yaralı
Havza ve Ladik ilçeleri arasındaki Şeremen Deresi mevkiinde saat 11.30 sıralarında meydana gelen kazada, Salim Kaya idaresindeki 55 AEE 576 plakalı otomobil şarampole yuvarlandı. Sağlık ekiplerinin incelemesinde Asiye Kaya'nın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Hastaneye kaldırılan yaralılardan durumu ağır olan Gülcihan Kaya Samsun Şehir Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.
Kontrolden Çıkan Araç Şarampole Devrildi
Olay, saat 11.30 sıralarında Havza ve Ladik ilçeleri sınırındaki Şeremen Deresi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Kayacık Mahallesi'nden Derinöz Mahallesi istikametine seyir halinde olan Salim Kaya yönetimindeki 55 AEE 576 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak şarampole devrildi.
Olay Yerinde Hayatını Kaybetti
Çevredekilerin ihbarı üzerine adrese jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin kontrollerinde, araçtaki Asiye Kaya'nın olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi. Kazada yaralanan sürücü Salim Kaya, kızı Ekin Kaya ve ablası Gülcihan Kaya, ilk müdahalenin ardından Havza Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Durumu Ağır Olan Yaralı Sevk Edildi
Yaralılardan durumu ağır olan Gülcihan Kaya, Havza Devlet Hastanesindeki ilk müdahalesinin ardından Samsun Şehir Hastanesine sevk edildi.