Giriş Tarihi: 09 Eylül 2026 15:19 Güncelleme Tarihi: 09 Eylül 2026 15:23

Kontrolden Çıkan Araç Şarampole Devrildi

Olay, saat 11.30 sıralarında Havza ve Ladik ilçeleri sınırındaki Şeremen Deresi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Kayacık Mahallesi'nden Derinöz Mahallesi istikametine seyir halinde olan Salim Kaya yönetimindeki 55 AEE 576 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak şarampole devrildi.

Olay Yerinde Hayatını Kaybetti

Çevredekilerin ihbarı üzerine adrese jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin kontrollerinde, araçtaki Asiye Kaya'nın olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi. Kazada yaralanan sürücü Salim Kaya, kızı Ekin Kaya ve ablası Gülcihan Kaya, ilk müdahalenin ardından Havza Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Durumu Ağır Olan Yaralı Sevk Edildi

Yaralılardan durumu ağır olan Gülcihan Kaya, Havza Devlet Hastanesindeki ilk müdahalesinin ardından Samsun Şehir Hastanesine sevk edildi.