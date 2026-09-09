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Somali vekili Aamina Eelay Türk bayrağı provokasyonuna tepki gösterdi: Madobe'nin milislerini suçladı

Somali vekili Aamina Eelay Türk bayrağı provokasyonuna tepki gösterdi: Madobe'nin milislerini suçladı

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Somali Milletvekili Aamina Eelay'dan Türkiye ve Türk bayrağı hakkında tüyleri diken diken eden açıklamalar geldi. Güneybatı bölgesinde kargaşa çıkaran milisleri ve Ahmed Madobe'yi sert sözlerle hedef alan Eelay, "Türkiye bizim kardeşimizdir. Türk bayrağını öpüyor, başımın üstüne koyuyorum. En zor zamanlarımızda bize ilk yardıma koşan devlet Türkiye oldu" diyerek şükranlarını dile getirdi.

Emirhan Ceylan
Emirhan Ceylan Takvim.com.tr Güncel

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