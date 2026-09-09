Başkan Erdoğan Külliye'de 5 ülkenin büyükelçisinin güven mektubunu kabul etti

Kahramanmaraş'ta iki grup arasında bıçaklı kavga çıktı: 1'i ağır 2 kişi hastaneye kaldırıldı

Bursa'da tır ile otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 7 kişi yaralandı

Feth-i kabir kararı Kaşif Kozinoğlu'nun mezarı açılacak ve inceleme soruşturmayı derinleştirecek