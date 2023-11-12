Zonguldak'ta 50 yaşındaki Afgan uyruklu Mohammad Nourtani'nin yanmış cesedinin bulunmasının ardından yeni iddialar ortaya çıktı. Soruşturma devam ederken olayın faili olduğu iddia edilen bir şüpheli ile diğer 5 şüphelinin sorguları sürüyor. Öte yandan kaçak ocakta öldüğü öne sürülen işçinin, başka bir suçtan infazı bulunan şüphelilerin "infazımız yanar" düşüncesiyle cesede cinayet süsü verdikleri iddia edildi. Nourtani'nin sağ mı ya da ölü iken mi yakıldığı ise adli tıptan gelecek olan raporla netleşecek.