PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Yaşam Videoları Giriş Tarihi: 13 Kasım 2023, 11:56 Güncelleme Tarihi: 13 Kasım 2023, 12:02

Esenyurt’ta bir kadın erkek arkadaşına sokak ortasında saldırdı! O anlar kamerada

Esenyurt’ta bir kadın, başka bir kadının sevgilisine mesaj attığı iddiasıyla ortalığı birbirine kattı. Sokak ortasında erkek arkadaşına tekme tokat saldırarak küfürler savuran kadının o anlar ise cep telefonu kamerasına yansıdı. Olay, dün akşam saatlerinde Esenyurt Yenikent Mahallesi’nde yaşandı. İddiaya göre bir kadın, başka bir kadının sevgilisine mesaj attığını gördü. Bu durum karşısında öfkeden deliye dönen kadın, erkek arkadaşına sokak ortasında tekme ve tokatla saldırdı. O anlarda mesaj attığını düşündüğü kadına da küfürler savururken, yaşanan o anlar anbean vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı.

SIRADAKİ VİDEO
Isparta’da kız yurdunda gıda zehirlenmesi! 117 öğrenci hastanelik oldu!
13.11.2023Pazartesi
İstanbul’da sağanak etkisini gösterdi D-100 Pendik istikametinde uzun araç kuyrukları oluştu
13.11.2023Pazartesi
Kamyon çarpması sonucu yaralanmıştı: Polis memuru şehit oldu
13.11.2023Pazartesi
Burdur’da düğünde damat yanlışlıkla gelin arabasının şoförünü vurdu
12.11.2023Pazar
Hırsızlar kebapçının etlerini çalıp kayıplara karıştı! O anlar kamerada
12.11.2023Pazar
Bunlar da Var
atv Canlı Yayın 📺 MÜGE ANLI YOUTUBE SON BÖLÜM İZLE! 13 Kasım 2023 - Canlı TV İzle 00:42
ATV CANLI 🕵️ MÜGE ANLI İZLE 📺 (13 Kasım.2023)
13.11.2023Pazartesi
İslam’la şereflendi! Gazzelilerin iman gücünden etkilendi: Müslüman oldu 00:58
İslam'la şereflendi!
13.11.2023Pazartesi
Selen Görgüzel bacak ve göğüs dekolteli transparan elbisesiyle sahne aldı! Video paylaştı! Tepkiler çığ gibi: ’’Çırılçıplak...’’ 01:32
Selen Görgüzel'den bacak ve göğüs dekolteli transparan şov!
13.11.2023Pazartesi
SON DEPREMLER: Burdur’da deprem! Antalya, Denizli Isparta depremle uyandı! 02:03
Burdur'da korkutan deprem!
13.11.2023Pazartesi
CANLI YAYIN
SON DAKİKA