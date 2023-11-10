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Haberler Yaşam Videoları Giriş Tarihi: 10 Kasım 2023, 19:47 Güncelleme Tarihi: 10 Kasım 2023, 19:55

Mersin'de PKK/KCK ve DEAŞ operasyonu!

Mersin İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, PKK/KCK ve DEAŞ'a finansman sağladığı iddia edilen 6 şüpheliyi gözaltına aldı. Operasyonlarda evlere düzenlenen baskınlarda suç unsuru belgeler ve para ele geçirildi.

Mersin'de terör örgütleri PKK/KCK ve DEAŞ'a yönelik operasyonlarda 6 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, terör örgütleri PKK/KCK ve DEAŞ'a finansman sağlayan şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

Dron kullanılan ve özel harekat polislerinin de destek verdiği operasyonlarda ekipler, bazı zanlıların evlerine kapıları koçbaşıyla kırarak girdi.

Operasyonlarda, 6 şüpheli gözaltına alındı.

Adreslerde, suç unsuru bulunduğu değerlendirilen çok sayıda dekont ve dijital materyal ile 650 dolar, 140 bin Batı Afrika frangı ve 1695 lira ele geçirildi.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

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