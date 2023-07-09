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Zonguldak-İstanbul karayolunda meydana gelen heyelan havadan görüntülendi

Zonguldak-İstanbul karayolunda meydana gelen heyelan havadan görüntülendi
09.07.2023 16:14

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Zonguldak-İstanbul karayolunda meydana gelen heyelan dron ile havadan görüntülendi. Heyelan nedeniyle ulaşım sağlanıyor. Zonguldak-İstanbul karayolunda sabah saatlerinde etkileyen şiddetli yağış sonrası heyelanlar meydana geldi. Elmacı rampasında meydana gelen heyelan sebebiyle her iki güzergah da trafiğe kapandı. Bölgeye iş makineleri sevk edilerek çalışmalara başlandı. Zonguldak Belediyesi'ne ait ekipler bariyerleri keserek iş makinelerine destek verdi. Çalışmalar dron ile havadan görüntülendi.

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