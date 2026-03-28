Zeytinburnu’nda sokak ortasında kadına şiddet: Eski sevgilisini darbetti

Zeytinburnu'nda iddiaya göre, bir kişi sokak ortasında tartıştığı sevgilisini darbetti. O anlar kameraya yansıdı.

Olay, 25 Mart 20.30 sıralarında Çırpıcı Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre madde bağımlısı olduğu öne sürülen bir kişi eski kız arkadaşının cep telefonunu alınca ikili arasında tartışma çıktı. Şüpheli kişi telfonu geri almak isteyen kadına saldırarak sokak ortasında darbetti. Bu sırada yoldan geçen kişi olaya müdahale ederek saldırganı sakinleştirmeye çalıştı. Çevredekilerin müdahale ettiği şüpheli, bir süre sonra araca binerek olay yerinden uzaklaştı. Olay sonrası hastaneden darp raporu alan kadının şikayetçi olduğu öğrenildi. Öte yandan yaşananlar bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

