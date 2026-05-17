Şehit ateşi Samsun'a düştü! Kahraman polisin ailesindeki büyük trajedi yürekleri dağladı

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde bir silahlı kavga ihbarına müdahale etmek üzere olay yerine giden polis ekiplerine yönelik düzenlenen hain saldırıda, asayiş kadrosunda görevli polis memurları Erkan Tütüncüler ve Emrah Koç silahla vurularak şehit düştü. Samsunlu şehit Erkan Tütüncüler'in acı haberi memleketi Bafra'ya ulaşırken, kahramanın ailesinin geçmişte yaşadığı büyük bir trajedi daha gün yüzüne çıktı.

Görev Başında Kahpe Pusu

Yürekleri dağlayan olay, Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde öğle saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ilçe merkezinde ateşli silahların da karıştığı büyük bir kavga ihbarı alan Çorlu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, hızla belirtilen adrese intikal etti. Olay yerinde çevre güvenliği alarak kavgayı sonlandırmak ve tarafları etkisiz hale getirmek isteyen polis memurları Erkan Tütüncüler ve Emrah Koç, gözü dönmüş saldırganların açtığı hain ateşin hedefi oldu. Ağır yaralanan iki kahraman polis memuru, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit düştü.

Acı Haber Bafra'daki Baba Ocağına Ulaştı

Hain saldırıda şehit düşen 1983 doğumlu asayiş polisi Erkan Tütüncüler'in acı haberi, memleketi Samsun'un Bafra ilçesi Emenli Mahallesi'nde yaşayan ailesine ulaştırıldı. Sağlık ekipleri eşliğinde şehit evine giden Bafra İlçe Emniyet Müdürü Murat Öner ve İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Benal Kurt, acı haberi anne Efdade Tütüncüler'e verdi. Oğullarının şehadet haberini alan aile yasa boğulurken, şehit evine ve sokağına Türk bayrakları asıldı.

Yürek Dağlayan Van Depremi Detayı

Evli ve iki çocuk babası olan şehit polis memuru Erkan Tütüncüler'in ailesinin geçmişte büyük bir evlat acısı daha yaşadığı öğrenildi. Kahraman polisin iki çocuğundan birinin, yıllar önce meydana gelen yıkıcı Van depreminde enkaz altında kalarak hayatını kaybettiği, babasının ise daha önce vefat ettiği belirtildi. Bir evladını depremde toprağa veren acılı anne Efdade Tütüncüler, bu kez de vatan uğruna şehit düşen diğer evladının acısıyla yıkıldı.