"Akraba kurşunu: 100 bin liralık alacak 2 milyon liraya çıkınca kan aktı!"

100 Bin Lira Yerine 2 Milyon Lira İstedi

Akıllara durgunluk veren olay, 14 Mayıs günü saat 17.30 sıralarında Bayrampaşa ilçesi Kocatepe Mahallesi'nde bulunan bir lastik tamir dükkanında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre şüpheli F.İ., aralarında daha önceden 100 bin liralık bir borç ilişkisi bulunan akrabası Nabi S.'nin iş yerine geldi. Parasını talep eden F.İ., iddiaya göre asıl borcun çok üzerinde bir rakam söyleyerek Nabi S.'den tam 2 milyon lira istedi. Rakamın büyüklüğü karşısında şoke olan Nabi S. ile şüpheli akrabası arasında dükkan içinde sözlü tartışma başladı.

Kapıdan Çıkarken Silahını Çekip Vurdu

Tartışmanın büyümesi üzerine iş yerindeki gerilim had safhaya ulaştı. Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, tarafların önce dükkan ortasında hararetli bir şekilde konuştuğu görüldü. Ardından iş yerinden çıkmak üzere kapıya doğru yönelen şüpheli F.İ., aniden arkasını dönerek belinden çıkardığı tabancayla akrabası Nabi S.'ye peş peşe ateş etti. Kurşunların hedefi olan talihsiz adam kanlar içinde yere yığılırken, gözü dönmüş saldırgan silahıyla birlikte hızla olay yerinden kaçarak kayıplara karıştı.

Hastaneye Kaldırıldı, Polis Peşine Düştü

Silah seslerini duyan çevredeki esnaf ve vatandaşlar büyük bir panikle dükkana koştu. Durumun 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine olay yerine kısa sürede polis ve acil sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı Nabi S., sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.