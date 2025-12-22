Zeytinburnu’nda park halindeki otomobile silahlı saldırı: O anlar kamerada!

PODCAST CANLI YAYIN
Zeytinburnu’nda park halindeki bir araca silahlı saldırı düzenlendi. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, otomobilde ve bir iş yerinde hasar meydana geldi. Saldırı anı ise güvenlik kamerasına yansıdı.

SİLAHLI SALDIRI SOKAĞI KANA BULADI

Olay, saat 07.30 sıralarında Yenidoğan Mahallesi Şehit Komiser Günaydın Sokak'ta meydana geldi. Kimliği belirsiz kişi ya da kişiler, sokakta park halindeki 34 MER 21 plakalı otomobile silahla ateş açtı.

ARAÇ VE İŞ YERİ ZARAR GÖRDÜ

Saldırı sonucu otomobilde hasar oluşurken, bazı mermilerin yakındaki bir iş yerine isabet ettiği öğrenildi. Şüpheliler, geldikleri araçla hızla olay yerinden kaçtı.

POLİS HAREKETE GEÇTİ

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen polis ekipleri, kaçan saldırganların yakalanması için geniş çaplı çalışma başlattı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

SALDIRI ANI KAMERADA

Silahlı saldırı anı güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde, araçla gelen şüphelilerin otomobile ateş açıp hızla uzaklaştıkları görülüyor.

