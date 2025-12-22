Alkollü sürücü park halindeki araca çarparak takla attı: O anlar kamerada!

GECE YARISI KAZA

Olay, dün saat 00.00 sıralarında Esenyurt Mehmet Akif Ersoy Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre alkollü olduğu öne sürülen sürücü, park halindeki bir araca çarptı.

ARAÇ TAKLA ATTI

Çarpmanın ardından araç takla atarken, çevredeki vatandaşlar yardıma koştu. İhbar üzerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

3 KİŞİ YARALANDI

Araçta bulunan 3 kişinin hafif yaralandığı öğrenildi. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

KAZA KAMERADA

Kaza anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.