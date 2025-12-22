PODCAST CANLI YAYIN
Alkollü sürücü park halindeki araca çarparak takla attı: O anlar kamerada!

İstanbul Esenyurt’ta alkollü olduğu iddia edilen sürücü, önce park halindeki araca çarptı, ardından ise takla attı. Olayda araç içinde bulunan vatandaşlar hafif şekilde yaralanırken, o anlar kameraya yansıdı.

GECE YARISI KAZA
Olay, dün saat 00.00 sıralarında Esenyurt Mehmet Akif Ersoy Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre alkollü olduğu öne sürülen sürücü, park halindeki bir araca çarptı.

ARAÇ TAKLA ATTI
Çarpmanın ardından araç takla atarken, çevredeki vatandaşlar yardıma koştu. İhbar üzerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

3 KİŞİ YARALANDI
Araçta bulunan 3 kişinin hafif yaralandığı öğrenildi. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

KAZA KAMERADA
Kaza anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

