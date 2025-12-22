Taşla park halindeki otomobiller ile iş yerlerinin camlarını kırdı: O anlar kamerada!

TAŞLA CAMLARI KIRDI

Olay, gece saatlerinde İsmet İnönü Caddesi ve aynı adı taşıyan meydanda meydana geldi. Psikolojik sorunları olduğu belirtilen Burhan F., eline aldığı taşla önce iş yerlerinin ardından park halindeki otomobillerin camlarını kırdı.

VATANDAŞLAR MÜDAHALE ETTİ

Caddedeki vatandaşlar şüpheliyi durdurmaya çalıştı ancak Burhan F., uyarılara rağmen camlara taş atmayı sürdürdü.

POLİS GÖZALTINA ALDI

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, Burhan F.'yi etkisiz hale getirerek gözaltına aldı. Yapılan incelemede 6 otomobil ile 5 iş yerinin camının kırıldığı tespit edildi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Olayla ilgili polis ekipleri tarafından soruşturma başlatıldı.