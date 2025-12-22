Taşla park halindeki otomobiller ile iş yerlerinin camlarını kırdı: O anlar kamerada!
Hatay'ın İskenderun ilçesinde Burhan F. (33), taşla park halindeki araçlar ile iş yerlerini camlarını kırdı.
TAŞLA CAMLARI KIRDI
Olay, gece saatlerinde İsmet İnönü Caddesi ve aynı adı taşıyan meydanda meydana geldi. Psikolojik sorunları olduğu belirtilen Burhan F., eline aldığı taşla önce iş yerlerinin ardından park halindeki otomobillerin camlarını kırdı.
VATANDAŞLAR MÜDAHALE ETTİ
Caddedeki vatandaşlar şüpheliyi durdurmaya çalıştı ancak Burhan F., uyarılara rağmen camlara taş atmayı sürdürdü.
POLİS GÖZALTINA ALDI
İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, Burhan F.'yi etkisiz hale getirerek gözaltına aldı. Yapılan incelemede 6 otomobil ile 5 iş yerinin camının kırıldığı tespit edildi.
SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Olayla ilgili polis ekipleri tarafından soruşturma başlatıldı.