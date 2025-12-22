PODCAST CANLI YAYIN
Minibüs dere yatağına uçtu: O anlar kamerada!

Minibüs dere yatağına uçtu: O anlar kamerada!

Bursa'nın Gemlik ilçesinde minibüsün dereye uçtuğu kaza, güvenlik kamerasına yansıdı.

DERE YATAĞINA UÇTU

Kaza, gece saatlerinde Gemlik ilçesi Kuvayi Milliye Bulvarı'nda meydana geldi. Sürücüsünün kontrolünden çıkan minibüs, yol kenarındaki dere yatağına düştü.

EKİPLER SEFERBER OLDU

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan sürücü, ambulansla Gemlik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

DURUMU İYİ

Hastaneye kaldırılan sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

KAZA KAMERADA

Minibüsün dere yatağına düştüğü anlar, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Bunlar da Var

Adana'da düğünde silahlı çatışma: 1 ölü 1 yaralı
Adana'da düğünde silahlı çatışma: 1 ölü 1 yaralı
Osmaniye'de dehşet anları: Mezarlıkta boğazları kesik iki genç bulundu! İntihar mı cinayet mi?
Osmaniye'de dehşet anları: Mezarlıkta boğazları kesik iki genç bulundu! İntihar mı cinayet mi?
Kan donduran cinayet: Kızının gözleri önünde eşini bıçakladı
Kan donduran cinayet: Kızının gözleri önünde eşini bıçakladı
CHP'den istifa eden Çakır'dan Özgür Özel'e "rakı" tepkisi
CHP'den istifa eden Çakır'dan Özgür Özel'e "rakı" tepkisi

CANLI YAYIN

ATV Canlı Yayın İzle AHaber Canlı Yayın İzle ASpor Canlı Yayın İzle APara Canlı Yayın İzle A2Tv Canlı Yayın İzle ANews Canlı Yayın İzle VavTv Canlı Yayın İzle MinikaGo Canlı Yayın İzle Minika Çocuk Canlı Yayın İzle