Bahçelievler'de daire alevlere teslim oldu binayı duman sardı: İşte o anlar!

Meclis üyesini sıkıştırıp aracı yumrukladı… O anlar kamerada!

Minibüs dere yatağına uçtu: O anlar kamerada!

Minibüsün dere yatağına düştüğü anlar, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Hastaneye kaldırılan sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan sürücü, ambulansla Gemlik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

EKİPLER SEFERBER OLDU