Minibüs dere yatağına uçtu: O anlar kamerada!
Bursa'nın Gemlik ilçesinde minibüsün dereye uçtuğu kaza, güvenlik kamerasına yansıdı.
DERE YATAĞINA UÇTU
Kaza, gece saatlerinde Gemlik ilçesi Kuvayi Milliye Bulvarı'nda meydana geldi. Sürücüsünün kontrolünden çıkan minibüs, yol kenarındaki dere yatağına düştü.
EKİPLER SEFERBER OLDU
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan sürücü, ambulansla Gemlik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
DURUMU İYİ
Hastaneye kaldırılan sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
KAZA KAMERADA
Minibüsün dere yatağına düştüğü anlar, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.