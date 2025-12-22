PODCAST CANLI YAYIN
Erzincan seyir halindeyken alev alan TIR yandı

Erzincan seyir halindeyken alev alan TIR yandı

Erzincan’da seyir halindeyken alev alan TIR, yangından kullanılamaz hale geldi.

Üzümlü ilçesindeki Mertekli Köprüsü yakınlarında, gece saatlerinde seyir halindeki TIR'da henüz belirlenemeyen nedenle dumanlar çıkmaya başladı. Durumu fark eden şoför, TIR'ı yolun sağına park etti. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kara yolunda güvenlik önlemi alındıktan sonra itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında TIR kullanılamaz hale geldi.

Jandarma ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

Bunlar da Var

Adana'da düğünde silahlı çatışma: 1 ölü 1 yaralı
Adana'da düğünde silahlı çatışma: 1 ölü 1 yaralı
Osmaniye'de dehşet anları: Mezarlıkta boğazları kesik iki genç bulundu! İntihar mı cinayet mi?
Osmaniye'de dehşet anları: Mezarlıkta boğazları kesik iki genç bulundu! İntihar mı cinayet mi?
Kan donduran cinayet: Kızının gözleri önünde eşini bıçakladı
Kan donduran cinayet: Kızının gözleri önünde eşini bıçakladı
CHP'den istifa eden Çakır'dan Özgür Özel'e "rakı" tepkisi
CHP'den istifa eden Çakır'dan Özgür Özel'e "rakı" tepkisi

CANLI YAYIN

ATV Canlı Yayın İzle AHaber Canlı Yayın İzle ASpor Canlı Yayın İzle APara Canlı Yayın İzle A2Tv Canlı Yayın İzle ANews Canlı Yayın İzle VavTv Canlı Yayın İzle MinikaGo Canlı Yayın İzle Minika Çocuk Canlı Yayın İzle