Yüksekova’da Hint oklu kirpi görüntülendi

İlçede son dönemlerde farklı bölgelerde yabani ve nesli tükenmek üzere olan hayvanların belirli aralıklarla vatandaşların objektiflerine yakalanması dikkat çekiyor. Bu anlardan biri de, ilçenin İran sınırında bulunan Onbaşılar köyünde yaşandı. Yolda seyir halinde bulunan Nedim Beşer isimli sürücü, yol kenarında bir Hint oklu kirpi ile karşılaştı. Hayretler içerisinde kalan Beşer, hemen cep telefonunu çıkararak o anları anbean kayıt altına aldı.



Bir süre yol kenarında ilerleyen Hint oklu kirpinin daha sonra gözden kaybolduğunu ifade eden Beşer, "Aralıklı olarak bizim bu taraflarda böyle değişik hayvanlar karşımıza çıkıyor. Bugün köye giderken yolda gördüm ve hemen o anı kayıt altına aldım. Demek ki doğada her canlı yer alıyor. Bir süre sonra gözden kayboldu" dedi.