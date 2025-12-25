PODCAST CANLI YAYIN
Tamir sırasında otomobile başka bir araç çarptı: Kaza kamerada!

Tamir sırasında otomobile başka bir araç çarptı: Kaza kamerada!

Bursa’da, bir otomobilin motorunu tamir eden usta, başka bir otomobilin tamir ettiği araca çarpmasıyla yaralanmaktan son anda kurtuldu. O anlar iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

TAMİR SIRASINDA FACİA TEĞET GEÇTİ

Kaza, dün gece saatlerinde Osmangazi ilçesi İstanbul Caddesi'nde meydana geldi. Oto tamir dükkanı önünde bir otomobilin motorunu tamir eden usta, büyük bir tehlike atlattı.

KONTROLDEN ÇIKAN ARAÇ TAMİR EDİLEN OTOMOBİLE ÇARPTI

Bu sırada sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği bir otomobil hızla gelerek, tamir edilen araca çarptı. Usta, ani refleksle geriye kaçıp yaralanmaktan son anda kurtuldu.

DEHŞET ANLARI KAMERADA

Yaşananlar iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

Bunlar da Var

Bursa Mudanya yolunda bisiklet kazası: 1 yaralı!
Bursa Mudanya yolunda bisiklet kazası: 1 yaralı!
Antalya Aksu’da traktör kazası: 18 yaşındaki genç öldü
Antalya Aksu’da traktör kazası: 18 yaşındaki genç öldü
Son dakika: Bostancı Bağdat Caddesi’nde beş katlı binada yangın paniği!
Son dakika: Bostancı Bağdat Caddesi’nde beş katlı binada yangın paniği!
Antalya’da yürek yakan facia: Anne ile oğlu bir gün arayla hayatını kaybetti
Antalya’da yürek yakan facia: Anne ile oğlu bir gün arayla hayatını kaybetti

CANLI YAYIN

ATV Canlı Yayın İzle AHaber Canlı Yayın İzle ASpor Canlı Yayın İzle APara Canlı Yayın İzle A2Tv Canlı Yayın İzle ANews Canlı Yayın İzle VavTv Canlı Yayın İzle MinikaGo Canlı Yayın İzle Minika Çocuk Canlı Yayın İzle