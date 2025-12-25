Tamir sırasında otomobile başka bir araç çarptı: Kaza kamerada!

TAMİR SIRASINDA FACİA TEĞET GEÇTİ

Kaza, dün gece saatlerinde Osmangazi ilçesi İstanbul Caddesi'nde meydana geldi. Oto tamir dükkanı önünde bir otomobilin motorunu tamir eden usta, büyük bir tehlike atlattı.

KONTROLDEN ÇIKAN ARAÇ TAMİR EDİLEN OTOMOBİLE ÇARPTI

Bu sırada sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği bir otomobil hızla gelerek, tamir edilen araca çarptı. Usta, ani refleksle geriye kaçıp yaralanmaktan son anda kurtuldu.

DEHŞET ANLARI KAMERADA

Yaşananlar iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.