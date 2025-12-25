Güvenlik kameraları saniye saniye incelendi hırsızlar yakalandı
Batman'da gece karanlığından faydalanarak park halindeki otomobili çalan 2 kişi yakalandı.
OTOMOBİL SABAH YERİNDE YOKTU
Batman merkez Şafak Mahallesi'nde akşam park edilen otomobil, sabah saatlerinde yerinde bulunamadı. Araç sahibi durumu polise bildirdi.
KAMERALAR İZLENDİ, ŞÜPHELİLER TESPİT EDİLDİ
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube ekipleri, çevredeki güvenlik kameralarını inceleyerek otomobili çalan 2 şüpheliyi belirledi.
OPERASYONLA YAKALANDILAR
Adreslerine düzenlenen operasyonla yakalanan şüpheliler emniyete götürüldü. Adliyeye sevk edilen zanlılardan biri tutuklanırken, diğeri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.