PODCAST
CANLI YAYIN
SON DAKİKA
GÜNCEL
EKONOMİ
SPOR
MAGAZİN
DÜNYA
YAŞAM
YAZARLAR
RESMİ İLANLAR
Haberler
Yaşam Videoları
Tekirdağ'da marketlere denetim
Tekirdağ'da marketlere denetim
Giriş Tarihi: 25 Aralık 2025 12:44
Abone Ol
Yazı Boyutu
Tekirdağ genelinde İl Ticaret Müdürlüğü ekipleri tarafından temel tüketim ürünlerine yönelik fahiş fiyat artışlarının önüne geçilmesi amacıyla kapsamlı denetimler gerçekleştirildi.
Bunlar da Var
02:21
Bursa Mudanya yolunda bisiklet kazası: 1 yaralı!
24.12.2025
Çarşamba
06:41
Antalya Aksu’da traktör kazası: 18 yaşındaki genç öldü
24.12.2025
Çarşamba
03:12
Son dakika: Bostancı Bağdat Caddesi’nde beş katlı binada yangın paniği!
24.12.2025
Çarşamba
01:12
Antalya’da yürek yakan facia: Anne ile oğlu bir gün arayla hayatını kaybetti
24.12.2025
Çarşamba
CANLI YAYIN