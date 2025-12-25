PODCAST CANLI YAYIN
Tekirdağ'da marketlere denetim

Tekirdağ genelinde İl Ticaret Müdürlüğü ekipleri tarafından temel tüketim ürünlerine yönelik fahiş fiyat artışlarının önüne geçilmesi amacıyla kapsamlı denetimler gerçekleştirildi.

