Şanlıurfa’da ‘zimmet’ operasyonu: 24 gözaltı

KAMU KURUMUNDA YOLSUZLUK OPERASYONU

Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube ekipleri tarafından kent genelinde eş zamanlı operasyon düzenlendi.

24 ŞÜPHELİ GÖZALTINDA

Operasyonda; Hürriyetçi Eğitim-Sen Şanlıurfa Şube Başkanı ile Eyyübiye İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nde görevli muhasebe birim şefi ve 2 personelin de aralarında bulunduğu toplam 24 şüpheli gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda bilgisayar, cep telefonu, USB bellek ve dijital materyallere el konuldu.

RÜŞVET VE ZİMMET İDDİASI

Operasyonun; rüşvet, yolsuzluk, ihaleye fesat karıştırma ve görevi kötüye kullanma iddiaları kapsamında gerçekleştirildiği belirtildi. Şüphelilerin, kamuya ait ödeneklerin bir kısmını kendi ya da yakınlarının hesaplarına aktararak zimmete geçirdiği tespit edildi.

VALİLİKTEN AÇIKLAMA

Şanlıurfa Valiliği, olayla ilgili yazılı açıklama yaparak kamu kurumunun müşteki sıfatıyla sürece dahil olduğunu ve ayrıca idari soruşturma başlatıldığını duyurdu. Gözaltındaki şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.