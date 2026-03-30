İzmir İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, uyuşturucuyla mücadele kapsamında Bayraklı ilçesinde büyük bir başarıya imza attı. Yürütülen teknik ve fiziki takibin ardından belirlenen adrese baskın düzenlendi.

Bayraklı polisi titiz takiple sonuca ulaştı

Bayraklı Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, narkotik suçlara yönelik yürüttükleri çalışmalar neticesinde 27 yaşındaki M.Y.Ç. isimli şüpheliyi takibe aldı. Şüphelinin adresine dün gerçekleştirilen operasyonda, piyasaya sürülmeye hazır binlerce uyuşturucu madde bulundu.

İlçe bazında rekor seviyede yakalama

Yapılan detaylı aramalarda, tam 80 bin 685 adet sentetik hap ele geçirildi. Ayrıca uyuşturucu madde paketlemede kullanıldığı değerlendirilen bin 100 adet tüp ile bin 100 adet tüp kapağına da el konuldu. Emniyet yetkilileri, bu miktarın İzmir genelinde ilçe bazında gerçekleştirilen en yüksek yakalamalardan biri olduğuna dikkat çekti.

Şüpheli adliyeye sevk edilecek

Gözaltına alınan şüpheli M.Y.Ç., emniyetteki işlemlerinin tamamlanması amacıyla Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma devam ederken, şüphelinin sorgusunun ardından adliyeye sevk edilmesi bekleniyor.