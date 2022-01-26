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Yolu kardan kapanan mezradaki hasta 6 saat süren çalışmayla hastaneye ulaştırıldı

Yolu kardan kapanan mezradaki hasta 6 saat süren çalışmayla hastaneye ulaştırıldı
26.01.2022 13:02

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Bayburt’ta yolu kar ve tipi dolayısıyla kapanan mezradaki hastanın yardımına il özel idaresi ve sağlık ekipleri yetişti. Bayburt’un Demirözü ilçesine bağlı Akyaka köyü Bane mezrasında rahatsızlanan bir kişinin olduğu ihbarı 112 Acil Çağrı Merkezine bildirildi. Bunun üzerine Demirözü ilçesinden ambulans mezraya gitmek üzere çıkış yaptı. Ancak mezranın yolunun kar ve tipiden dolayı kapanması üzerine il özel idaresinden yardım istendi. İl özel idaresinin karla mücadele ekibi yaklaşık 8 kilometrelik yolu 6 saat süren bir çalışmayla açarak Bane mezrasına varıldı. İş makinesinin arkasından mezraya gelen paletli ambulansla hasta Bayburt Devlet Hastanesine kaldırıldı.

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