Yolda yürürken kalp krizi geçirdi! Hayatını kaybetti

Giriş Tarihi: 8.04.2025 17:27:02

Eskişehir'in Odunpazarı ilçesi Arifiye Mahallesi Köprübaşı Caddesi'nde meydana gelen olay, büyük üzüntüye neden oldu. Edinilen bilgilere göre, 56 yaşındaki H.Y., yolda yürüdüğü sırada aniden fenalaşarak yüzüstü yere yığıldı. Olayı gören çevredeki vatandaşlar, H.Y.'ye ilk müdahaleyi yaptıktan sonra durumu 112 Acil Sağlık ekibine bildirdi.

Kalbi duran şahıs, sağlık ekiplerinin ambulansta yaptığı müdahalelerle Yunus Emre Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ancak burada yapılan tüm müdahalelere rağmen H.Y. kurtarılamadı.

Olayla ilgili incelemeler devam ediyor.