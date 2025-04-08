SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Yolda yürürken kalp krizi geçirdi! Hayatını kaybetti
Haberler Yaşam Videoları

Yolda yürürken kalp krizi geçirdi! Hayatını kaybetti

Giriş Tarihi: 8.04.2025 17:27:02

Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde yolda yürürken fenalaşan 56 yaşındaki H.Y., çevredeki vatandaşların müdahalesine rağmen hastanede kurtarılamadı.

Eskişehir'in Odunpazarı ilçesi Arifiye Mahallesi Köprübaşı Caddesi'nde meydana gelen olay, büyük üzüntüye neden oldu. Edinilen bilgilere göre, 56 yaşındaki H.Y., yolda yürüdüğü sırada aniden fenalaşarak yüzüstü yere yığıldı. Olayı gören çevredeki vatandaşlar, H.Y.'ye ilk müdahaleyi yaptıktan sonra durumu 112 Acil Sağlık ekibine bildirdi.

Kalbi duran şahıs, sağlık ekiplerinin ambulansta yaptığı müdahalelerle Yunus Emre Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ancak burada yapılan tüm müdahalelere rağmen H.Y. kurtarılamadı.

Olayla ilgili incelemeler devam ediyor.

SIRADAKİ VİDEO
İzmir’de feci kaza kamerada: 1 ölü
08.04.2025Salı
Aynı noktada 2 facia! Gişelerdeki kazaların nedeni ne?
08.04.2025Salı
Öldü sanılmıştı gerçek bambaşka çıktı! Yaşadığını kanıtlamaya çalışıyor
08.04.2025Salı
Malatya'da 72 yaşındaki şahıs ağaca asılı halde ölü bulundu
08.04.2025Salı
Devrilen otomobil 30 metre sürüklendi: 3'ü çocuk 5 yaralı
08.04.2025Salı
Bunlar da Var
Aydın Efeler’de tren kazası 1 ölü 02:27
Efeler'de tren kazası 1 ölü
07.04.2025Pazartesi
Lice’de feci kaza: 1 ölü, 6 yaralı! 00:16
Lice'de feci kaza: Ölü ve yaralılar var!
07.04.2025Pazartesi
Alparslan Türkeş’e rahmet diledi: CHP’li üyeler hazmedemedi | Ertan Işık’tan partililerine küfür 00:23
Alparslan Türkeş'e rahmet diledi: CHP'li üyeler hazmedemedi
07.04.2025Pazartesi
Kuzey Marmara Otoyolu’nda 1 kişinin hayatını kaybettiği kaza anı kamerada 00:10
Kuzey Marmara Otoyolu’nda yaşanan feci kaza kamerada
08.04.2025Salı
CANLI YAYIN