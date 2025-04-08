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Epilepsi atağı kazaya neden oldu: 1 ölü! O anlar kamerada
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Epilepsi atağı kazaya neden oldu: 1 ölü! O anlar kamerada

Giriş Tarihi: 8.04.2025 20:10:11 Güncelleme Tarihi: 8.04.2025 20:10:41

Epilepsi hastası sürücünün direksiyon başında nöbet geçirmesiyle kontrolünü kaybettiği kamyonet, park halindeki araçlara çarptı. Sıkışan sürücü tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Konya'nın Seydişehir ilçesi Sadi Irmak Caddesi'nde meydana gelen kaza, trajik bir şekilde sonuçlandı. Edinilen bilgilere göre, epilepsi hastası Mustafa Alp yönetimindeki 42 AAJ 495 plakalı kamyonet, nöbet geçirmesi sonucu kontrolden çıkarak park halindeki 42 ZK 590 ve 42 FIG 23 plakalı araçlara çarptı.

Kaza sonrasında sürücü araçta sıkışırken, sağlık, polis ve itfaiye ekipleri olay yerine sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle araçtan çıkarılan Mustafa Alp, ambulansla Seydişehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı ancak tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Kazanın güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerinde kamyonetin park halindeki araçlara çarpma anı yer aldı. Olayla ilgili tahkikat başlatıldı.

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