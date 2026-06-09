Otomobille çarpışan 18 yaşındaki Emre Sağlam hayatını kaybetti

Giriş Tarihi: 09 Haziran 2026 10:08

Kaza, İskenderun ilçesi İbrahim Karaoğlanoğlu Caddesi üzerinde yaşandı. Üniversite kampüsü civarında otomobil ile seyir halindeki 31 AYR 246 plakalı motosiklet çarpıştı. Çevredekilerin ihbar etmesi üzerine olay yerine ambulans sevk edildi. Kazada ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan 18 yaşındaki motosiklet sürücüsü Emre Sağlam kaldırıldığı hastanede hayatını kaybettiği öğrenildi.