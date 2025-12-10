PODCAST CANLI YAYIN
Yolda yaralı bulunan bozayı tedaviye alındı: O anlar kamerada!

Yolda yaralı bulunan bozayı tedaviye alındı: O anlar kamerada!

Karabük’ün Safranbolu ilçesinde araç çarptığı değerlendirilen bozayı, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü’ne götürülerek tedaviye alındı. Ayının yolda yaralı yattığı anlar cep telefonuyla görüntülendi.

YARALI BOZAYI YOL KENARINDA BULUNDU

Safranbolu'da Bartın-Karabük yolunun Beştepeler mevkiinde yaralı halde yatan bozayıyı gören sürücüler, Doğa Koruma ve Milli Parklar ekiplerine haber verdi. Ayının araç çarpması sonucu yaralandığı değerlendirildi.

EKİPLER TEDAVİYE ALDI

Güvenlik önlemleri altında müdahale edilen bozayı, kafesli araca alınarak Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü'ne götürüldü. Tedavisinin ardından yeniden doğaya salınacağı belirtildi.

Bunlar da Var

Muş-Bitlis karayolunda trafik kazası: 3 yaralı
Muş-Bitlis karayolunda trafik kazası: 3 yaralı
İzmir'de metro vagonu raydan çıktı
İzmir'de metro vagonu raydan çıktı
Eskişehir'de Türkiye'nin kamuya ait ilk protez tırnak atölyesi açıldı
Eskişehir'de Türkiye'nin kamuya ait ilk protez tırnak atölyesi açıldı
Kayseri'de 11. kattan düşen kız çocuğu hayatını kaybetti
Kayseri'de 11. kattan düşen kız çocuğu hayatını kaybetti

CANLI YAYIN

ATV Canlı Yayın İzle AHaber Canlı Yayın İzle ASpor Canlı Yayın İzle APara Canlı Yayın İzle A2Tv Canlı Yayın İzle ANews Canlı Yayın İzle VavTv Canlı Yayın İzle MinikaGo Canlı Yayın İzle Minika Çocuk Canlı Yayın İzle