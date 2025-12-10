Yolda yaralı bulunan bozayı tedaviye alındı: O anlar kamerada!
Karabük’ün Safranbolu ilçesinde araç çarptığı değerlendirilen bozayı, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü’ne götürülerek tedaviye alındı. Ayının yolda yaralı yattığı anlar cep telefonuyla görüntülendi.
YARALI BOZAYI YOL KENARINDA BULUNDU
Safranbolu'da Bartın-Karabük yolunun Beştepeler mevkiinde yaralı halde yatan bozayıyı gören sürücüler, Doğa Koruma ve Milli Parklar ekiplerine haber verdi. Ayının araç çarpması sonucu yaralandığı değerlendirildi.
EKİPLER TEDAVİYE ALDI
Güvenlik önlemleri altında müdahale edilen bozayı, kafesli araca alınarak Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü'ne götürüldü. Tedavisinin ardından yeniden doğaya salınacağı belirtildi.