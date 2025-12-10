Fatih'te güpegündüz kiracısı tarafından vurulan ev sahibi hayatını kaybetti

Kepengini zorlayarak girdikleri galeriden 1 dakikada 4 motosiklet çaldılar: O anlar kamerada!

Yolda yaralı bulunan bozayı tedaviye alındı: O anlar kamerada!

Güvenlik önlemleri altında müdahale edilen bozayı, kafesli araca alınarak Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü'ne götürüldü. Tedavisinin ardından yeniden doğaya salınacağı belirtildi.

Safranbolu'da Bartın-Karabük yolunun Beştepeler mevkiinde yaralı halde yatan bozayıyı gören sürücüler, Doğa Koruma ve Milli Parklar ekiplerine haber verdi. Ayının araç çarpması sonucu yaralandığı değerlendirildi.