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Haberler Yaşam Videoları Giriş Tarihi: 05 Ocak 2024, 22:07 Güncelleme Tarihi: 05 Ocak 2024, 22:11

Yer: Şanlıurfa! Eylem hazırlığındaki terörist yakalandı

Şanlıurfa'da eylem hazırlığındaki terör örgütü PKK/KCK üyesi terörist, düzenlenen operasyonla yakalandı.

Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı İstihbarat ve Terörle Mücadele (TEM) ekipleri, Suriye'den Türkiye'ye kaçak yollarla giriş yapan bir teröristin yakalanması için çalışma başlattı. Çalışma çerçevesinde Özel Harekat Polislerinin destek verdiği ekipler, Haliliye ilçesine bağlı Mimar Sinan Mahallesi'nde bir adrese operasyon düzenledi. Operasyonda, sasyonel eylem hazırlığındaki terör örgütü PKK/YPG üyesi bir terörist ile teröriste yardım ve yataklık yapan bir şüpheli yakalandı. Adreste yapılan aramada, 2 tabanca ile bir miktar uyuşturucu hap ile çok sayıda örgütsel doküman ele geçirildi.


Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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