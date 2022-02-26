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Yer: Malatya! Kayalıklarda mahsur kalan genç için film gibi operasyon

Yer: Malatya! Kayalıklarda mahsur kalan genç için film gibi operasyon
26.02.2022 01:23 - Son Güncelleme: 26.02.2022 01:26

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Malatya’da film gibi operasyon… Yüz metre yükseklikteki kayalıklarda mahsur kalan genç AFAD ile itfaiye ekiplerinin film gibi operasyonu ile kurtarıldı. O anlar kameraya böyle yansıdı.

Yaşam Videoları

Olay, Battalgazi ilçesi İnderesi Caddesi üzerinde bulunan Beydağı Tabiat Parkı'nda meydana geldi.


Edinilen bilgilere göre, 100 metre yükseklikteki kayalıklardan iple aşağı inmeye çalışan M.Y. ipin kısa kalması sonucu 60 metre yükseklikte mahsur kaldı. M.Y. telefonla 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak yardım isterken, olay İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Bölgenin sarp araziden oluşması nedeniyle gence ulaşmakta zorlanan ekipler yaklaşık 30 dakika süren çalışmanın ardından M.Y.'ye ulaştı. Kontrollü bir şekilde bulunduğu yerden alınan genç bölgede hazır bekleyen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrol sonrasında Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.


Hastanede tedavi altına alınan M.Y.'nin sağlık durumu iyi olduğu öğrenildi.

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