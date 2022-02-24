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Bebek arabalı kadının arkasından yaklaşıp kapkaç yaptı... O anlar böyle görüntülendi

Bebek arabalı kadının arkasından yaklaşıp kapkaç yaptı... O anlar böyle görüntülendi
24.02.2022 10:54

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Kayseri'de bebek arabası ile yolda ilerleyen kadının arkasından yaklaşarak telefonunu kapkaç yapan şahıs, polis ekiplerince yakalandı. Kapkaç anı ve şahsın kaçış anları güvenlik kameralarınca saniye saniye kaydedildi. Edinilen bilgiye göre Hacı Saki Mahallesinde bulunan Kayseri İl Göç İdaresi Müdürlüğünden çıkan bebek arabalı bir kadını takip eden şahıs, yaklaştıktan sonra kadının elindeki telefonunu kapkaç yaparak koşarak kaçtı. Kadının şikayeti üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı. Yapılan çalışmalarda olayı gerçekleştiren şahsın C.S. (27) olduğu tespit edildi. C.S., ekiplerce düzenlenen operasyonla kapkaç yaptığı telefonla birlikte yakalanarak gözaltına alındı.

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