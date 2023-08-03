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Haberler Yaşam Videoları Giriş Tarihi: 03 Ağustos 2023, 22:13 Güncelleme Tarihi: 03 Ağustos 2023, 23:28

Yalova'da 3 aracın karıştığı kazada 2 kişi öldü, 5 kişi yaralandı

Yalova’da hatalı sollama sonucu meydana geldiği iddia edilen kazada iki araç çarpışırken, sürücüsünün kazayı görerek direksiyonu kırdığı cip de takla attı. Kazada 2 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi de yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Yalova-Armutlu karayolu Çınarcık ilçesi Teşvikiye beldesi Şenköy geçişinde hatalı sollama yaptığı ileri sürülen 34 EMF 078 plakalı lüks otomobil, karşı yönden gelen 34 EC 174 plakalı otomobille çarpıştı.

Kaza yapan araçlara çarpmamak için manevra yapan 34 EMA 679 plakalı cip ise takla attı. Kazada 34 EC 174 plakalı otomobilde bulunan Sezai Selçuk olay yerinde, Neriman Selçuk ise kaldırıldığı hastanede hayatını kaybederken, lüks araçtaki 2 kişi de yaralandı. Cipteki 3 kişi ise hafif şekilde yaralandı. Yaralılar ambulansla Yalova Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Öte yandan lüks araç sürücünün kaza yerinde ölen Sezai Selçuk'a sağlık ekipleri gelene kadar kalp masajı yaparak hayata geri döndürmeye çalıştığı öğrenildi. Kaza sırasında yoldan geçen Yalova Valisi Muammer Erol da ekiplerden kazayla ilgili bilgi aldı.
Kazayla ilgili tahkikat sürüyor.

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