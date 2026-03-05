CANLI YAYIN
Haberler
Fragman Videoları
Aynı Yağmur Altında 5. bölüm fragmanı | ''Ali nerede?''
Aynı Yağmur Altında 5. bölüm fragmanı | ''Ali nerede?''
Giriş Tarihi: 05 Mart 2026 18:48
Aynı Yağmur Altında dizisinin 5. bölüm 2. fragmanı yayımlandı. Tanıtımda yer alan "Ali nerede?" ve ''Gittin imam nikahı yaptırdın, ne oldu, ne değişti?'' sorusu yeni bölüme dair gerilimi artırdı.
