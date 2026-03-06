Samsun Çarşamba'da korkunç kaza: Otomobiller alev aldı

Samsun'un Çarşamba ilçesi Yeni Samsun Caddesi üzerinde akşam saatlerinde korkunç bir trafik kazası meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, henüz belirlenemeyen bir nedenle zincirleme kazaya karışan 6 araç birbirine girdi. Çarpışmanın hemen ardından araçlardan birinde başlayan alevler, rüzgarın ve temasın etkisiyle kısa sürede yanındaki 2 araca daha sıçradı.

İtfaiye ve Sağlık Ekipleri Seferber Oldu

Olay yerinden yükselen dumanları gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri alev topuna dönen araçlara müdahale ederken, sağlık ekipleri ise hurdaya dönen araçlardaki yaralıları tahliye etmek için zamanla yarıştı.

Yaralıların Kimlikleri Belli Oldu

Kazada sürücüler C.Ş. (34), H.A. (40), F.K. (24), İ.Ç. (65), A.Y. (43), A.K. (62) ve araçta yolcu olarak bulunan 6 yaşındaki Y.T.A. yaralandı. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar Çarşamba Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Durumu ağır olan H.A., buradaki müdahalenin ardından Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi.

3 Araç Kullanılamaz Hale Geldi

Yangın itfaiye ekiplerinin yoğun çabası sonucu söndürülürken, kaza sonrası 3 araç tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi. Polis ekipleri kaza nedeniyle kapanan yolda trafiği kontrollü bir şekilde sağlarken, olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.