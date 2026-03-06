Jandarma Genel Komutanlığı KOM Daire Başkanlığı'nın koordinesiyle 11 ilde eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonlarda tefecilik ve örgütlü suç şüphelisi 61 kişi yakalandı. Şüphelilerin banka hesaplarındaki 4,5 milyar TL'lik hareket dikkat çekerken yüz milyonlarca liralık varlığa el konuldu.

11 İlde Eş Zamanlı Operasyon

Jandarma Genel Komutanlığı KOM Daire Başkanlığı ile Cumhuriyet Başsavcılıklarının koordinesiyle Ağrı, Antalya, Aydın, Diyarbakır, Eskişehir, Giresun, Hakkari, Konya, Manisa, Muğla ve Tekirdağ il jandarma komutanlıkları aynı anda harekete geçti. Operasyonlarda "suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, tefecilik ve nitelikli yağma" suçlarından 61 şüpheli gözaltına alındı.

Vatandaşları Yüksek Faizle Tuzağa Düşürdüler

Yürütülen soruşturmada şüphelilerin vatandaşları yüksek faizle borçlandırarak baskı altına aldığı tespit edildi. Teminat adı altında yüksek meblağlı çek ve senet imzalatılan mağdurların, ödeme güçlüğüne düştüklerinde ise mal varlıklarının tehdit ve baskıyla ellerinden alındığı belirlendi. Şüpheliler hakkında savcılıklarca soruşturma başlatıldı.

4,5 Milyar TL Hesap Hareketi

Operasyon kapsamında şüphelilerin banka hesaplarında toplam 4,5 milyar TL tutarında hesap hareketi tespit edildi. MASAK verilerinin incelenmesi sonucunda şüphelilerin "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" suçunu da örgütlü biçimde işlediği değerlendirildi.

92 Milyon TL Nakit ve 215 Milyon TL'lik Varlığa El Konuldu

Operasyon kapsamında 23 banka hesabındaki 92 milyon TL suç gelirine anında el konuldu. Bunun yanı sıra yaklaşık 215 milyon TL değerindeki 10 taşınmaz, 20 araç ve 1 tekne de müsadere edildi.

Mücadele Kararlılıkla Sürecek

Jandarma Genel Komutanlığı yaptığı açıklamada vatandaşları mağdur ederek haksız kazanç elde eden suç şebekelerine karşı tüm güvenlik güçlerinin mücadelesinin kararlılıkla ve aralıksız sürdüğünü vurguladı. Operasyonda emeği geçen Daire Başkanlıkları, jandarma personeli ve Cumhuriyet Başsavcılıkları tebrik edildi.