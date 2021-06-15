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Yağışlar ne kadar devam edecek? Meteorolojiden 5 günlük hava durumu raporu

Yağışlar ne kadar devam edecek? Meteorolojiden 5 günlük hava durumu raporu
15.06.2021 19:38
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Haziran ayının ortasına gelmemize rağmen yağışlar sürüyor. Vatandaşlar yaz gelmesini beklerken Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden flaş bir uyarı daha geldi. İstanbul dahil çok sayıda il için gökgürültülü sağanak yağış uyarısı yapıldı. Özellikle çarşamba günü akşam saatlerine kadar sürecek olan yağış nedeniyle vatandaşlardan su baskını, yıldırım, dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunması istendi. İşte Meteorolojinin o uyarısı ve 5 günlük hava durumu raporu...


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