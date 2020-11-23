VİDEO: Youtuber Enes Batur'un kaza anı videosu güvenlik kamerasında! İşte ünlü fenomenin kaza anı

Ünlü youtuber Enes Batur, Etiler'de kullandığı lüks otomobille önce refüjde bulunan ağaca, sonra da yol kenarında park halindeki araçlara çarptı. Batur'un yatığı kaza anı videosu güvenlik kamerasına anbean yansıdı. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde Batur'un kontrolünü kaybettiği lüks araç, refüjde bulunan ağaca çarpıyor ve bu çarpmanın etkisiyle de yol ortasına taklalar atarak savrulup park halindeki araçlara çarptığı görülüyor. İşte ünlü youtuber Enes Batur ve sevgilisi Ecenaz Üçer'in ölümden döndüğü o anlar...

Ünlü youtuber Enes Batur, Etiler'de kullandığı lüks otomobille önce refüjde bulunan ağaca, sonra da yol kenarında park halindeki araçlara çarptı. Otomobilinin tekeri yerinden fırlarken ölümden dönen Batur'u olay yerine gelen kız arkadaşı teselli etti. Kaza anı kameralara yansıdı.

Kaza sabah saatlerinde Etiler Tepecik yolu üzerinde meydana geldi. Aracıyla seyir halinde bulunan Enes Batur, direksiyon hakimiyetini kaybettiği lüks otomobiliyle önce refüjdeki ağaca, ardından ise yol kenarında bulunan otomobillere çarptı.

Feci kazada Batur'un kullandığı otomobilin tekerleri yerinden fırlarken ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Enes Batur'un kullandığı araç kullanılamaz hale gelirken, ünlü fenomen kazadan hafif sıyrıklarla kurtuldu.

Kaza sonrası şok geçiren ünlü fenomeni, olay yerine gelen sevgilisi Ecenaz Üçer ve arkadaşları teselli etti. Batur, sevgiline sarılarak uzun süre gözyaşı döktü. Bir süre başka bir araç içerisinde bekletilen Enes Batur, daha sonra ambülans ile hastaneye kaldırıldı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Enes Batur'da alkol tespiti yapılmadı.