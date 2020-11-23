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Enes Batur kaza yaptı! Ünlü YouTuber ve sevgilisi Ecenaz Üçer'in ölümden döndüğü kaza sonrası ilk görüntüler

Enes Batur kaza yaptı! Ünlü YouTuber ve sevgilisi Ecenaz Üçer'in ölümden döndüğü kaza sonrası ilk görüntüler
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Geçtiğimiz eylül ayında koronavirüse yakalanan Enes Batur, trafik kazası geçirdi. Aylık kazancının 400 bin TL olduğu iddia edilen Enes Batur'un 1 milyon 350 bin TL değerindeki Camaro SS marka aracı hurdaya döndü. Geçirdiği kazayla sonucunda büyük panik yaşayan Enes Batur ile sevgilisi Ecenaz Üçer'in sağlık durumlarının iyi olduğu ve ikilinin kazadan yara almadan kurtulduğu öğrenildi.


YouTuber Enes Batur trafik kazası geçirdi. YouTube'da paylaştığı videolarla adını geniş kitlelere duyuran Enes Batur'un kullandığı son model otomobil orta refüjde bulunan araca çarptı. Batur'un otomobili kullanılmaz hale geldi.

Feci kazadan yara almadan kurtulan Enes Batur büyük panik yaşadı. Sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilen Enes Batur, geçtiğimiz günlerde sosyal medya fenomeni Danla Bilic'in "Enes Batur yıllardır bana aşık" sözleriyle gündeme gelmişti.

"YILLARDIR REDDİYORUM"

Danla Bilic, "Enes Batur'da reddedilmişlik sendromu var. Reddedilen bir erkek bu psikolojiye giriyor. Enes yıllardır benim tarafımdan reddedilmiş bir erkek ve benden hoşlanıyor" dedi.

26 yaşındaki fenomen, "Enes Batur bana aşık ve benden cevap alamıyor. Hak veriyorum, ben olsam ben de bana aşık olurdum" sözleri ile iddiasını devam ettirdi.

EN YÜKSEK ABONE
Enes Batur Youtube'a 2012 yılında girdi ama 5 yıldır özel içerik üretiyor. Oyun videoları,parodiler,çektiği 2 filmle abone sayısını 13.9 milyona çıkardı.

Enes'in aylık kazancının 400 bin TL olduğu iddia ediliyor. Ama Batur para konuşmayı sevmiyor " Bana, işime değer verilsin istiyorum" diyor.

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