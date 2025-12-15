Veresiye alamadığı için bakkalı ateşe verdi

VERESİYE TARTIŞMASI KUNDAKLAMAYA DÖNDÜ

Adacami Mahallesi'nde geçtiğimiz Perşembe günü, veresiye tartışması nedeniyle bir bakkal kundaklandı. Yaklaşık 1 yıldır veresiye alışveriş yapan bir şahsın annesinin uyarısı üzerine bakkal sahibi Aydın Kızılay, "Ekmekten başka veresiye yok" dedi. Bunun ardından şahsın kin beslediği iddia edildi.

DÜKKAN KAPALIYKEN YAKTI

İddiaya göre şüpheli, Kızılay'ın dükkanda olmadığı bir saatte camı kırarak içeri yanıcı madde döktü ve ateşe verdi. Alevler kısa sürede tüm iş yerini sardı. İtfaiyenin müdahalesine rağmen dükkandaki her şey kül oldu.

ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

"30 YILLIK EMEĞİM YANDI"

Yaşadıklarını anlatan bakkal sahibi Aydın Kızılay, "Dükkandan duman çıkıyor dediler, inanamadım. 30 yıllık emeğim, varım yoğum yandı. Zararım 3-4 milyon lirayı buluyor" dedi. Kızılay, tehditlerin daha önce dile getirildiğini ancak kimsenin gerçekleşeceğine ihtimal vermediğini de sözlerine ekledi.