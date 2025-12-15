PODCAST CANLI YAYIN
Beylikdüzü'nde yolda kayan motosikletin kamyonetin altına girdi: O anlar kamerada!

Beylikdüzü'nde yolda kayan motosikletin kamyonetin altına girdi: O anlar kamerada!

Beylikdüzü'nde yağış nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği motosiklet, devrilerek kamyonetin altına girdi. Motosiklet sürücüsü ve yolcunun hafif şekilde yaralandığı kaza kask kamerasına yansıdı.

KAYGAN YOLDA MOTOSİKLET DEVRİLDİ

Kaza, dün akşam saatlerinde D-100 Karayolu Avcılar istikametinde meydana geldi. Yağış nedeniyle kayganlaşan yolda motosiklet sürücüsü direksiyon hâkimiyetini kaybederek devrildi.

MOTOSİKLET KAMYONETİN ALTINA GİRDİ

Devrilen motosiklet yolda kayarak önünde seyreden kamyonetin altına girdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri karayolunda güvenlik önlemi aldı.

SÜRÜCÜ VE YOLCU HAFİF YARALANDI

Sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından motosiklet sürücüsü ve yolcusunun kazayı hafif sıyrıklarla atlattığı öğrenildi.

KAZA ANI KASK KAMERASINDA

Kaza anı motosiklet sürücüsünün kask kamerasına yansıdı. Görüntülerde, motosikletin yolda kayarak kamyonetin altına girdiği anlar yer aldı.

Bunlar da Var

Yönetmen Akıncı’dan çarpıcı iddialar: İmamoğlu ailesi Trabzon'u dolandırıp İstanbul'a kaçtı
Yönetmen Akıncı’dan çarpıcı iddialar: İmamoğlu ailesi Trabzon'u dolandırıp İstanbul'a kaçtı
‘Eşime neden baktın’ dediği kişi tarafından bıçaklanarak öldürüldü
‘Eşime neden baktın’ dediği kişi tarafından bıçaklanarak öldürüldü
Ataşehir'de korkutan yangın: Mahsur kalan iki kişi kurtarıldı!
Ataşehir'de korkutan yangın: Mahsur kalan iki kişi kurtarıldı!
Avustralya'da plajda saldırı: Çok sayıda ölü var!
Avustralya'da plajda saldırı: Çok sayıda ölü var!

CANLI YAYIN

ATV Canlı Yayın İzle AHaber Canlı Yayın İzle ASpor Canlı Yayın İzle APara Canlı Yayın İzle A2Tv Canlı Yayın İzle ANews Canlı Yayın İzle VavTv Canlı Yayın İzle MinikaGo Canlı Yayın İzle Minika Çocuk Canlı Yayın İzle