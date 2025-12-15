Beylikdüzü'nde yolda kayan motosikletin kamyonetin altına girdi: O anlar kamerada!
Beylikdüzü'nde yağış nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği motosiklet, devrilerek kamyonetin altına girdi. Motosiklet sürücüsü ve yolcunun hafif şekilde yaralandığı kaza kask kamerasına yansıdı.
KAYGAN YOLDA MOTOSİKLET DEVRİLDİ
Kaza, dün akşam saatlerinde D-100 Karayolu Avcılar istikametinde meydana geldi. Yağış nedeniyle kayganlaşan yolda motosiklet sürücüsü direksiyon hâkimiyetini kaybederek devrildi.
MOTOSİKLET KAMYONETİN ALTINA GİRDİ
Devrilen motosiklet yolda kayarak önünde seyreden kamyonetin altına girdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri karayolunda güvenlik önlemi aldı.
SÜRÜCÜ VE YOLCU HAFİF YARALANDI
Sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından motosiklet sürücüsü ve yolcusunun kazayı hafif sıyrıklarla atlattığı öğrenildi.
KAZA ANI KASK KAMERASINDA
Kaza anı motosiklet sürücüsünün kask kamerasına yansıdı. Görüntülerde, motosikletin yolda kayarak kamyonetin altına girdiği anlar yer aldı.