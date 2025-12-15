PODCAST CANLI YAYIN
Esenyurt’ta gençler birbirine girdi sokaklar savaş alanına döndü: İşte o anlar

Esenyurt’ta gençler birbirine girdi sokaklar savaş alanına döndü: İşte o anlar

İstanbul Esenyurt’ta iki grup arasında bir sitede başlayan kavga, sokakları savaş alanına çevirdi. Onlarca genç birbirlerine tekme, tokat saldırırken, ellerine geçen kemer ve damacanaları da kullandılar. Yaşanan kavga anları ise çevredeki vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, dün akşam saatlerinde Esenyurt Pınar Mahallesi'nde bulunan bir sitede başladı. Henüz bilinmeyen bir nedenle iki grup arasında tartışma çıktı. Kısa sürede gençler arasındaki tartışma büyüyerek kavgada dönerken, taraflar birbirlerine tekme, tokat saldırdı. Olay dakikalar sonra sokağa taşarken, gençler kemer ve damacana gibi ellerine geçenlerle karşı tarafa saldırdı. Uzun süre devam eden ve savaş alanlarını hatırlatan kavga anları ise çevredeki vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı.

Bunlar da Var

Yönetmen Akıncı’dan çarpıcı iddialar: İmamoğlu ailesi Trabzon'u dolandırıp İstanbul'a kaçtı
Yönetmen Akıncı’dan çarpıcı iddialar: İmamoğlu ailesi Trabzon'u dolandırıp İstanbul'a kaçtı
‘Eşime neden baktın’ dediği kişi tarafından bıçaklanarak öldürüldü
‘Eşime neden baktın’ dediği kişi tarafından bıçaklanarak öldürüldü
Ataşehir'de korkutan yangın: Mahsur kalan iki kişi kurtarıldı!
Ataşehir'de korkutan yangın: Mahsur kalan iki kişi kurtarıldı!
Avustralya'da plajda saldırı: Çok sayıda ölü var!
Avustralya'da plajda saldırı: Çok sayıda ölü var!

CANLI YAYIN

ATV Canlı Yayın İzle AHaber Canlı Yayın İzle ASpor Canlı Yayın İzle APara Canlı Yayın İzle A2Tv Canlı Yayın İzle ANews Canlı Yayın İzle VavTv Canlı Yayın İzle MinikaGo Canlı Yayın İzle Minika Çocuk Canlı Yayın İzle