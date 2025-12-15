Ataşehir'de iş yerine silahlı saldırı: İşte o anlar!

SİLAHLI SALDIRI SONRASI ÇALIŞMA BAŞLATILDI

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 7 Aralık'ta Atatürk Mahallesi'nde bir iş yerine düzenlenen silahlı saldırının ardından inceleme başlattı. Yapılan çalışmalarda, 2 şüphelinin yaya olarak olay yerine geldiği ve saldırı öncesi iş yeri çevresinde keşif yaptığı belirlendi. Şüphelilerden birinin iş yerine silahla ateş ettiği, diğerinin ise saldırı anını cep telefonu kamerasıyla kayda aldığı tespit edildi.

HUSUMET ALACAK VERECEK MESELESİNDEN

İncelemelerin derinleştirilmesiyle, iş yeri çalışanı İ.F. ile şüpheliler arasında alacak verecek meselesinden kaynaklanan husumet bulunduğu ortaya çıktı.

ŞÜPHELİLER YAKALANDI VE TUTUKLANDI

Kimlikleri belirlenen K.C.B. (17) ile M.G. (19), olayda kullanılan silahla birlikte 10 Aralık'ta yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli, 11 Aralık'ta "6136 Sayılı Kanun'a Muhalefet" ve "Genel Güvenliğin Kasten Tehlikeye Sokulması" suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

SALDIRI ANI KAMERADA

Silahlı saldırı anları, çevredeki güvenlik kameralarına yansıdı.