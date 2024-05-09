Van’da terör örgütüne ağır darbe!

Van Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığınca 1-30 Nisan 2024 tarihleri arasında yürütülen faaliyetlere yer verilerek, "PKK/KCK ve DAEŞ silahlı terör örgütüne üye olma suçundan haklarında yakalama kararı bulunan 6 şahıs yakalanmış olup 3 şahıs tutuklanırken, 3 şahıs ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştır. Yapılan çalışmalarda; silahlı terör örgütünün dağ kadrosuna katıldığı tespit edilen 2 şahıs hakkında 'silahlı terör örgütüne üye olma' suçundan yakalama kararı çıkarılmıştır. 'Sosyal medya üzerinden silahlı terör örgütü propagandası yapmak' suçundan 15 şüpheli şahıs hakkında adli işlem yapılmıştır" denildi.