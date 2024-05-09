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Haberler Yaşam Videoları Giriş Tarihi: 09 Mayıs 2024, 20:50 Güncelleme Tarihi: 09 Mayıs 2024, 18:40

İZLE I Sivas’ta başıboş köpek feci kazaya sebep oldu!

Sivas’ta bir sürücü önüne çıkan başıboş köpeğe çarpmamak için kaza yaptı. Kazayı görenler durumu 112 ekiplerine bildirdi. Kazada yaralanan sürücü M.K., ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kazada başka yaralanan olmazken polis ekipleri inceleme başlattı.

Edinilen bilgilere göre kaza Sivas-Erzincan karayolu Sultanşehir Bulvarı'nda meydana geldi. 58 UE 932 plakalı Ford marka aracın sürücüsü M.K., seyir halinde ilerlediği esnada başıboş köpeği fark etti. Köpeğe çarpmamak için manevra yapan M.K., direksiyon hakimiyetini kaybederek takla attı. Takla atan araç bir süre sürüklendikten sonra karşı şeritte ilerleyen başka bir araca çarptı. Kazayı görenler durumu 112 ekiplerine bildirdi. Kazada yaralanan sürücü M.K., ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kazada başka yaralanan olmazken polis ekipleri inceleme başlattı.

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