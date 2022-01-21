Haberler Yaşam Videoları Van'da minik bir çocuk 2 saatlik çalışma sonucu hastaneye yetiştirildi

Van'da minik bir çocuk 2 saatlik çalışma sonucu hastaneye yetiştirildi

Van'da minik bir çocuk 2 saatlik çalışma sonucu hastaneye yetiştirildi
21.01.2022 16:53

OTOMATİK OYNAT

Ana Sayfa 00:41
Turiste dehşeti yaşatan...
Ana Sayfa 00:29
Başkan Erdoğan'dan Sezen...
Ana Sayfa 00:29
Başkan Recep Tayyip...
Ana Sayfa 02:58
Başkan Erdoğan'dan Ukrayna...
Ana Sayfa 00:49
Felç geçiren inek için...
Ana Sayfa 00:36
2 boksör aynı anda birbirini...
Ana Sayfa 00:03
Şüpheli adliyeye sevk edildi
Ana Sayfa 00:36
Öğretmen karne gününde 13....
Ana Sayfa 03:09
A Haber dünyanın konuştuğu...
Ana Sayfa 02:21
EYT için 5 adımlı yol haritası...
Ana Sayfa 00:37
Canlı yayında muhabire araç...
Ana Sayfa 00:52
Serdar o şarkıyı meğer Cansu...

Van'ın Muradiye ilçesinde gece ateşi çıkan Miran Yusuf Başürün, belediye ve sağlık ekiplerinin 2 saatlik çalışması sonucu hastaneye yetiştirildi. Muradiye ilçesinde kar yağışı ve tipi hayatı olumsuz yönde etkilemeye devam ediyor. İlçenin Balaklı Mahallesi'nde gece saatlerinde rahatsızlanan 3 yaşındaki Miran Yusuf Başürün için yakınları 112 Acil Servisini arayarak yardım istedi. Hemen harekete geçen sağlık ekipleri, yoğun kar yağışı nedeniyle kapanan yolun açılması için Muradiye Belediyesine ait karla mücadele ekiplerinden destek istedi. Belediye ekiplerinin yaklaşık 2 saatlik mücadelenin sonunda yol açılarak hastaya ulaşıldı. Rahatsızlanan Başürün, ilk müdahalenin ardından güvenli bir şekilde hastaneye ulaştırıldı.

Yaşam Videoları
SON DAKİKA