Uzaktan eğitim ne zaman başlayacak 2021? 17 Mayıs Pazartesi okullar açılacak mı? Yüz yüze eğitim...

Öğrenciler ve veliler 17 Mayıs'tan sonra okulların açılıp açılmayacağını ve yüz yüze eğitimin ne zaman başlayacağını merak ediyor. Konuyla ilgili Milli Eğitim Bakanlığı'ndan gelen son dakika haberiyle birlikte tümö sorular cevaplandı. Peki, 17 Mayıs Pazartesi okullar açılacak mı? Uzaktan eğitim ve yüz yüze eğitim ne zaman başlayacak? İşte son dakika haberinin ayrıntıları!

UZAKTAN EĞİTİM NE ZAMAN BAŞLAYACAK 2021? YÜZ YÜZE EĞİTİME GEÇİLECEK Mİ?

MEB tarafından gelen son dakika açıklamada; "17 Mayıs Pazartesi resmi ve özel, örgün ve yaygın tüm eğitim ve öğretim kurumlarında uzaktan eğitim yapılacak. Yüz yüze eğitimin devamıyla ilgili karar, 17 Mayıs'ta yapılacak durum değerlendirmesinin ardından kamuoyu ile paylaşılacak." ifadelerine yer verildi.

UZAKTAN EĞİTİME ARA VERİLMİŞTİ!

Milli Eğitim Bakanlığı'na (MEB) bağlı tüm resmi ve özel okullar, kamu çalışanlarının idari izinli sayıldığı 10-11 ve 12 Mayıs'ta uzaktan eğitime ara verecek.

Cumhurbaşkanlığı Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğü tarafından 27 Nisan'da ilgili birimlere gönderilen, "Kovid-19 Kapsamında Kamu Çalışanlarına Yönelik Tedbirler" konulu yazı ile kamu kurum ve kuruluşlarındaki tüm çalışanların 10 ve 11 Mayıs'ta tam, 12 Mayıs'ta ise yarım gün idari izinli sayılmasına karar verildi.

AA muhabirinin MEB yetkililerinden edindiği bilgiye göre, bu tarihlerde öğretmenlerin de idari izinli sayılması sebebiyle okullardaki uzaktan eğitime ara verilecek. Bakanlığa bağlı tüm resmi ve özel okullar, 10-11-12 Mayıs'ta tatil olacak.

Tüm genelidari izinlerde olduğu gibi bu idari izinde de okul yöneticileri ve öğretmenler, üzerlerinde bulunan ders görevlerini yapmış sayılarak, karşılığında ek ders ücretinden yararlandırılacak.