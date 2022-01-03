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Uyuşturucu bağırsaklarında patlayınca yakayı ele verdi, o anlar kamerada

Uyuşturucu bağırsaklarında patlayınca yakayı ele verdi, o anlar kamerada
03.01.2022 13:12

OTOMATİK OYNAT

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Mide ve bağırsaklarına taşıdığı uyuşturucuları Türkiye’ye sokmak isteyen Venuzuella vatandaşı İstanbul Havalimanı’nda yakalandı. Kapsüllerin patlamasıyla bayılan şahısın yapılan kontrollerde midesi ve bağırsaklarında 12 adet kapsül şeklinde sarılı kokain maddesi tespit edildi. Venuzuella uyruklu C.M.U.G, 18 Aralık 2021 tarihinde Karakas'tan İstanbul'a geldi. Uçaktan indikten sonra pasaport kontrol noktasına doğru ilerleyen şahıs aniden rahatsızlanarak bayıldı. Bunun üzerine olay yerine sağlık ekipleri çağrıldı. Yapılan ilk muayenenin ardından şahıs tedavisi için hastaneye kaldırıldı. C.M.U.G'un hastanede yapılan tomografi kontrolünde mide ve bağırsaklarında 12 adet kapsül tespit kokain tespit edilmesini üzerine şahıs ameliyata alındı. Bağırsakları patlayan uyuşturucu kuryesi tedavi gördüğü hastaneden taburcu edildikten sonra Cumhuriyet Savcılığı'na sevk edildi. Uyuşturucu madde ticareti yapma suçundan mahkemeye sevk edilen kurye tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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