Haberler Yaşam Videoları Üst kat komşusu evi yaktı yaşlı adam canını zor kurtardı

Üst kat komşusu evi yaktı yaşlı adam canını zor kurtardı

Üst kat komşusu evi yaktı yaşlı adam canını zor kurtardı
28.02.2023 15:49 - Son Güncelleme: 28.02.2023 16:01

OTOMATİK OYNAT

Yaşam 02:47
Saros Körfezi’nde deniz suyu...
Yaşam 01:08
İtfaiyeye yol vermeyen sürücü...
Yaşam 02:30
Gece yarısı feci kaza!...
Yaşam 01:49
Meksika’da 11 araç birbirine...
Yaşam 00:36
Küçük kız hareket halindeki...
Yaşam 01:15
Hatay'da ölümü göze alıp...
Yaşam 00:34
Yan baktı kavgasında kan aktı:...
Yaşam 03:29
Depremler Hasan Dağı'nda...
Yaşam 06:48
Malatya'daki depremde baba ve...
Yaşam 00:36
Depremde yıkılan binaların toz...
Yaşam 00:59
Malatya'da 5,6 büyüklüğünde...
Yaşam 06:02
Depremin dehşet verici yeni...

Antalya'da 2 katlı müstakil üst evde oturan yaşlı adamın üst kat komşusu yangın çıkardı, olay anında evde bulunan yaşlı adam canını zor kurtardı. Yangın, öğle saatlerinde Muratpaşa ilçesi Kızıltoprak Mahallesi, 922 sokak üzerinde bulunan iki katlı gecekonduda çıktı. H.K. isimli kadın, iddiaya göre alt kat komşusu yaşlı adamın oturduğu gecekonduyu ateşe verip, kaçtı. Evin yandığını gören etraftaki vatandaşlar yangını kendi imkanlarıyla söndürmeye çalıştı. Diğer taraftan durumun 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın büyümeden kontrol altında alınırken, ev kullanılamaz hale geldi. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

Yaşam Videoları
SON DAKİKA