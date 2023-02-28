Son dakika haberleri... Malatya'da deprem meydana geldi. AFAD'dan yapılan açıklamada 27 Şubat saat 12.04'te merkez üssü Malatya'nın Yeşilyurt ilçesi olan 5,6 büyüklüğünde deprem meydana geldiği bildirildi. Deprem sonrası 29 binanın çöktüğü bildirildi. Saat 05.18'de 4,1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Öte yandan eşya almak için eve giren bir baba ve kızı yoğun çalışmalar sonrası enkaz altından sağ olarak kurtarıldı. Son dakika haberine göre, Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde saat 15.42'de 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.