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Üsküdar'da panik yaratan olay! İstinat duvarı çöktü sokak kapandı

Üsküdar'da panik yaratan olay! İstinat duvarı çöktü sokak kapandı
09.02.2022 11:14

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İstanbul'da dün gün boyu etkili olan sağanak yağış nedeniyle, Üsküdar'da bir istinat duvarı çöktü. Sabah saatlerinde yaşanan olayda ölen ya da yaralanan olmazken, sokak bir süreliğine trafiğe kapandı.

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Üsküdar'da etkili olan sağanak yağış nedeniyle istinat duvarı çöktü. Olayda ölen yada yaralanan olmazken, sokak araç ve yaya trafiğine kapandı. İcadiye Mahallesi Bahçesaray Sokak'ta etkili olan sağanak yağış nedeniyle, saat 08.30 sıralarında sokaktaki bir evin bahçesinin istinat duvarı çöktü. Çöken duvar kısa süreli korku ve paniğe neden oldu.

Çökme nedeniyle toprak ve taşlar sokağı döküldü. Sokak, araç ve yaya trafiğine kapandı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve belediye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yaptığı inceleme sonrasında sokaktan ayrıldı. Ekipler iş makinesi ile sokağı kapatan toprak ve taşları kaldırarak yolu açtı. Bir mahalle sakini, "Bahçenin istinat duvarı yağmurla çöktü" diye konuştu.

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