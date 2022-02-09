Haberler Yaşam Videoları Büyükçekmece’de ehliyetsiz sürücü park halindeki araca böyle çarptı

Büyükçekmece’de ehliyetsiz sürücü park halindeki araca böyle çarptı

Büyükçekmece’de ehliyetsiz sürücü park halindeki araca böyle çarptı
09.02.2022 11:20

OTOMATİK OYNAT

Ana Sayfa 03:03
Üsküdar'da panik yaratan olay!...
Ana Sayfa 05:55
Kalecinin penaltı kurtarmasına...
Ana Sayfa 06:05
Elektrik faturalarının...
Ana Sayfa 00:43
Viviano'nun soğuktan titrediği...
Ana Sayfa 02:04
Adana'da DEAŞ operasyonu!...
Ana Sayfa 08:18
AK Parti Genel Başkan...
Ana Sayfa 09:55
CHP'nin yalan ağı nasıl...
Ana Sayfa 05:45
Temur, Tutkun için taht...
Ana Sayfa 01:17
Halil Falyalı’ya evinin önünde...
Ana Sayfa 00:53
GOL| Fenerbahçe 0-1...
Ana Sayfa 00:30
Pınar Altuğ, hayatını kaybeden...
Ana Sayfa 23:11
Esra Erol'da gelin-kaynana...

Büyükçekmece’de dün sabah saatlerinde ehliyetsiz ve yaşı küçük bir şahıs, son sürat geldiği caddede iki araca çarptı. Feci kaza güvenlik kamerasına yansıdı. Olay, dün sabah saatlerinde Ekinoba Mahallesi’nde meydana geldi. Öğrencilerin de sık kullandığı cadde üzerinde 18 yaşından küçük Ali S. yönetimindeki 34 JP 7931 plakalı araç, cadde üzerinde park halindeki otomobillere çarptı. Çarpışmanın etkisiyle araba metrelerce ileri savruldu. O sırada park halindeki bir aracın içinde bulunan bir şahıs hafif yaralandı. Yaşanan kaza anı çevredeki bir güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi. Görüntülerde Ali S. yönetimindeki aracın hızla park halindeki araçlara çarptığı ve metrelerce savrulduktan sonra durduğu ve etraftaki vatandaşların yardıma koştuğu görüldü.

Yaşam Videoları
SON DAKİKA