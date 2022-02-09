İstanbul Bahçelievler'de Afrika Kupası finalinde Mısır'ın kalecisinin penaltı kurtarmasına sevinen Mısırlılar bıçaklı saldırıya uğradı

Bahçelievler'de Afrika kupası finaline yükselen milli takımlarının maçını izleyen Mısırlılar gürültü yaptıkları gerekçesiyle bıçaklı saldırıya uğradı. 3 Mısırlı genç bıçaklanırken Ahmad Nasır Khames "Mısır'ın kalecisi penaltı kurtarınca bir kez ses çıkardık" dedi. Olayın yaşandığı apartmanda yaşayan Abdul Selam ise "Eğer bir maçı izliyorsanız bağırmaya gerek yok. Bütün yabancılara bu bir tavsiye olsun, buraya geldiniz burada okuyorsunuz Türk arkadaşlarımıza saygı gösterin, rahatsız etmeyin" diye konuştu.